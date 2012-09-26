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亚洲 | 2012年 9月 26日 星期三 17:45 BJT

《汇市简讯》履约价在1.6200的英镑/美元期权即将到期

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* 英镑兑美元履约价在1.6200美元的期权,是今日纽约交割时段到期的最接近市价的期权

* 该水准有卖单聚集,亚洲交易时段高点1.6209扮演阻力位

* 西班牙债务忧虑推低欧元兑英镑,西班牙10年期公债收益率逼近6%.(完)

--编译 沈以文;审校 程琳

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