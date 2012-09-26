〔希腊政经〕政府完成起草撙节减支计划草案--官员

路透雅典9月26日电---希腊官员周三表示,政府已完成总值120亿欧元的一系列撙节减支草案的起草,旨在安抚国际贷款人.这标志着希腊向着结束冗长的协商又前进了一步.

政府官员称,希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)和财政部长在周二深夜的一次会议上就最新措施达成一致,现在需要寻求获得执政联盟领导人和三方国际贷款人的相关官员支持.

"政府已完成了115亿欧元的减支措施...所有细节均已确定,"一位高级政府官员对路透说.此官员拒绝就达成一致的内容透露任何细节.

联合政府中各党派领导人料于周四召开会议讨论此事.同三方国际贷款人的谈判,料在下周初检查人员返回希腊后重启.之前由于在公共领域改革计划上的紧张局面及争执,导致与三方国际贷款人的谈判中断.(完)