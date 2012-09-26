〔希腊政经〕政府完成起草撙节减支计划草案--官员

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透雅典9月26日电---希腊官员周三表示,政府已完成总值120亿欧元的一系列撙节减支草案的起草,旨在安抚国际贷款人.这标志着希腊向着结束冗长的协商又前进了一步.
政府官员称,希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)和财政部长在周二深夜的一次会议上就最新措施达成一致,现在需要寻求获得执政联盟领导人和三方国际贷款人的相关官员支持.
"政府已完成了115亿欧元的减支措施...所有细节均已确定,"一位高级政府官员对路透说.此官员拒绝就达成一致的内容透露任何细节.
联合政府中各党派领导人料于周四召开会议讨论此事.同三方国际贷款人的谈判,料在下周初检查人员返回希腊后重启.之前由于在公共领域改革计划上的紧张局面及争执,导致与三方国际贷款人的谈判中断.(完)
--编译 侯向明; 审校 高琦
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。