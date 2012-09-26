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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 17:48 BJT

〔欧元债市〕德国10年券标售未达50亿欧元目标,平均得标收益率1.52%

路透9月26日电---德国央行周三表示,票面利率为1.50%的10年期公债标售仅标出31.91亿欧元,低于50亿欧元的目标.(完)

--编译 沈以文;审校 程琳

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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