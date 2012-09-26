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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 17:50 BJT

〔欧元债市〕德债期货回吐涨幅,因德国标售公债结果欠佳

路透伦敦9月26日电---德国公债期货周三短暂缩减升幅,稍早德国标售10年期公债,出现技术性未足额标售.

德债期货FGBLc1跌至140.69,标债结果公布前为140.78左右.最新报140.76,日内上涨70个跳动点.(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

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