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亚洲 | 2012年 9月 26日 星期三 18:10 BJT

〔路透基点〕丰田汽车金融(中国)获得10.8亿元人民币定期贷款--RLPC

路透香港9月26日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,丰田汽车金融(中国)有限公司于9月18日获得10.8亿元人民币(1.71亿美元)的三年期定期贷款.是次交易规模较开始的融资目标10亿元人民币有所扩大.

消息人士称,东方汇理银行牵头是次交易,融资平均分为一年期和三年期两部分.

广州农村商业银行和平安银行共担牵头行头衔.大新银行和恒生银行作为主办行参贷.

如此前报导,贷款利率为中国央行基准利率的90%.

资金将用于营运资本用途.

丰田汽车金融公司是丰田金融服务株式会社(Toyota Finance Corp)的中国分公司.(完)

--编译 石冠兰;审校 王冠中

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