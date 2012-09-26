〔路透基点〕丰田汽车金融(中国)获得10.8亿元人民币定期贷款--RLPC

全球矿业：印尼自由港所运营Grasberg铜矿已完全停业--工会领导
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
路透香港9月26日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,丰田汽车金融(中国)有限公司于9月18日获得10.8亿元人民币(1.71亿美元)的三年期定期贷款.是次交易规模较开始的融资目标10亿元人民币有所扩大.
消息人士称,东方汇理银行牵头是次交易,融资平均分为一年期和三年期两部分.
广州农村商业银行和平安银行共担牵头行头衔.大新银行和恒生银行作为主办行参贷.
如此前报导,贷款利率为中国央行基准利率的90%.
资金将用于营运资本用途.
丰田汽车金融公司是丰田金融服务株式会社(Toyota Finance Corp)的中国分公司.(完)
--编译 石冠兰;审校 王冠中
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6