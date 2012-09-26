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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 18:03 BJT

〔欧元债市〕西班牙10年期公债收益率升破6%,为一周来首次

路透伦敦9月26日电---西班牙公债收益率(殖利率)周三升至6%以上,为一周以来首见,因有关西班牙是否寻求纾困的不确定性升高.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB上扬23个基点,至6.00%.避险资产买气强烈,就连德国10年期公债标售欠佳,亦不足以压抑德债期货FGBLc1涨势.(完)

--编译 蔡美珍;审校 沈以文

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