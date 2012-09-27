(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大致平稳,央行称将维持市场适度宽松

* 短率大致平稳

* 外商银少做货币互换,因此较缺台币

* 央行称将维持市场适度宽松

记者 高洁如

路透台北9月26日电---台湾银行间短率周三大致平稳.市场资金虽分配不均,但并未造成利率大幅的波动,除了部分跨月的资金调度利率稍稍走升,其余情况大致维持不变.

市场调度人士指出,外商银行普遍多钱的情况出现些许变化.因近期货币互换成本升高,不少外商银较少承做美元/台币互换,因此使其台币资金较少,甚至出现缺口,令整体外商银行台币资金多缺不一.

央行总裁彭淮南周三在立院表示,扩张性财政政策来提振景气的机会很小,而货币政策首先要考虑未来的物价走势,目前的货币政策是采行适度宽松.而他也表示,未来会适时采取经济所需要的货币政策.[ID:nST0557825]

台湾央行周三提交立法院的业务报告中指出,为加强调节银行的资金,将继续发行定存单,在适度调节之下,银行超额准备维持适中水准,8月时为176亿台币.

台湾央行一位不具名官员则是表示,央行采行适度宽松的货币政策,近期对隔夜存单的发行并未大幅减少,而部分外商银行逢月底拆出情况受到限制,也使超额准备的数字稍有走高.

"外商银有的有缺,但多的外商银行也有,"一位公营机构交易员表示.

也有本地银行表示,月内的资金其实蛮多的,不过若要跨月则利率稍有走高现象.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.388%,上日在0.387%;区间落在0.295-0.54%,上日在0.295-0.53%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.360-0.60%,上日在0.388-0.58%.

**短票成交持稳**

票券商则指出,近月底票量较高,资金较为缺乏.而整个市场虽较少跨月资金但还是找得到,少数要付稍高的拆款利率但情况并不严重.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.81-0.83%;长天期短票落在成交区间上缘.

央行周三共发行3,125亿台币存单.若相较存单到期金额3,378.7亿,存单发行余额减253.7亿.[TW/MMTCN]本周余日的存单到期情况各为:周四351亿、周五2,990亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周三超额准备为218亿台币;累计超额准备为360亿台币,加计前期1%的超额准备为1,322亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率则是持平.今日虽有217亿台币的台积电(2330.TW)公司债交割,不过市场资金仍偏宽松,RP利率持稳在既有区间不变.

一证券商交易员表示,投信虽因季底遭到赎回,不过投信业者为保留公司债,调度未遭赎回基金承接.这也显示投信的资金状况尚属宽裕.

"大部分的基金仍有找券需求."他说.

另一大型证券商交易员指出,季底投信的资金小缺,但银行体系的资金相当宽松,因此RP利率没有变动.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)