《路透碳点》美国若征收碳税,未来10年或将预算赤字削减50%--报告

《汇市简讯》利率市场走势暗示欧元兑美元将回调
0720GMT： * 欧元兑美元在没有诱因的情况下上涨，暗示是受资金流推动 * 似有大买家进场，令那些近期作空欧元的市场人士感到忧虑 * 如果欧元涨势纯粹是由资金流推动的，那不太可能持久 * 利率市场走势与欧元涨势相反 http://reut.rs/2kMnbgs * 利率市场走势坚定支持那些准备逢高卖出欧元兑美元的投资者 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透华盛顿9月26日电---路透碳点(Reuters Point Carbon)周二引用美国国会研究服务中心(Congressional Research Service)的报告称,如果美国向每吨碳排放征收20美元的税收,未来10年美国预算赤字可能将减少50%.
该报告称,这一税收2012年将大约带来880亿美元的收入,2020年将增至1,440亿美元.未来10年中,将把美国债务削减12%至50%,具体数据还要看赤字上升到多高.
根据国会预算办公室(CBO)数据,2009年以来美国预算赤字每财年都超过1兆(万亿)美元,2020年可能将增长至2.3万亿-10万亿美元之间.
由于赤字导致储蓄减少,利率上涨,通胀升高,因此降低赤字成为美国政府的重要议题.
该报告补充道,用碳税对抗赤字的概念今年在国会上提出来,但其面临着许多困难.
例如家庭将面临更高的能源支出,因为被迫支付碳税的公用事业企业可能将把这些成本转嫁给消费者.
"如果政府财政收入没有以某种形式回馈给低收入家庭,这些家庭尤其将面临不符合比例的影响,"该报告称.
如果将资金回馈给消费者,意味着用于削减赤字的资金减少.(完)
--编译 于春红;审校 田建华
0720GMT： * 欧元兑美元在没有诱因的情况下上涨，暗示是受资金流推动 * 似有大买家进场，令那些近期作空欧元的市场人士感到忧虑 * 如果欧元涨势纯粹是由资金流推动的，那不太可能持久 * 利率市场走势与欧元涨势相反 http://reut.rs/2kMnbgs * 利率市场走势坚定支持那些准备逢高卖出欧元兑美元的投资者 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
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