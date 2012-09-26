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亚洲 | 2012年 9月 26日 星期三 17:55 BJT

〔标题新闻〕韩国SK电讯将出售部分浦项钢铁股权,售价3.9066亿美元,持股比例将下降到1.42%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8KQ563]

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