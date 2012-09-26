版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 26日 星期三 18:12 BJT

《汇市简讯》美元/加元低接买盘不弱

0953GMT

* 美元/加元在消化0.9800的卖单后,触及新高,并在0.9829见顶

* 日内修正走势提供良好买入机会,0.9800前挂有买单

* 美元/加元买盘绵延至0.9760, 0.9758是10日移动均线位置

* 昨日零售销售数据带动的加元涨势短暂

* 美元/加元有上涨空间,未来可能升至0.9900水平.(完)

--编译 洪曦;审校 张明钧

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐