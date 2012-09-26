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债券 | 2012年 9月 26日 星期三 18:05 BJT

《汇市简讯》官方和半官方资金逢高减码欧元/美元,助力欧元空头

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* 来自法国的买盘推动欧元兑美元脱离低点

* 亚洲央行在1.2860附近逢高减码,影响有限.市场仍偏空欧元

* 欧洲半官方投资盘在1.2875-80逢高卖出

* 1.2900美元之前累积了相当多的卖单

* 1.2920上方挂有停止单.(完)

--编译 沈以文;审校 蔡美珍

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