《汇市简讯》官方和半官方资金逢高减码欧元/美元,助力欧元空头

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
0933GMT
* 来自法国的买盘推动欧元兑美元脱离低点
* 亚洲央行在1.2860附近逢高减码,影响有限.市场仍偏空欧元
* 欧洲半官方投资盘在1.2875-80逢高卖出
* 1.2900美元之前累积了相当多的卖单
* 1.2920上方挂有停止单.(完)
--编译 沈以文;审校 蔡美珍
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路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。