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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 18:11 BJT

〔表格〕英国9月零售销售差值从8月的负3升至正6,显现改善--CBI

路透伦敦9月26日电---英国工业联盟(CBI)周三公布,9月零售销售差值为正6,预估为正5,8月时为负3.

已公布的零售销售活动

-------------------2012-------------------

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

已公布的年度零售销售量

+6 -3 +11 +42 +21 -6 0

年度销售量三个月移动均值

+5 +17 +25 +19 +5 -3 -8

预期中的零售销售活动

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

预期中的年度销售量

+15 +6 +3 +32 +25 +19 -4

预期中的年度销售量三个月移动均值

+8 +14 +20 +25 +13 +6 -4 (完)

--编译 高琦; 审校 程琳

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