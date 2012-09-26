〔欧元债市〕德国50亿欧元10年期公债标售未获全额认购(更新版)

《汇市简讯》利率市场走势暗示欧元兑美元将回调
0720GMT： * 欧元兑美元在没有诱因的情况下上涨，暗示是受资金流推动 * 似有大买家进场，令那些近期作空欧元的市场人士感到忧虑 * 如果欧元涨势纯粹是由资金流推动的，那不太可能持久 * 利率市场走势与欧元涨势相反 http://reut.rs/2kMnbgs * 利率市场走势坚定支持那些准备逢高卖出欧元兑美元的投资者 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
(新增细节)
路透柏林9月26日电---德国央行数据显示,周三共标出31.91亿欧元10年期公债,投标金额没有达到标售目标,技术上投标不足,因创纪录低点的票面利率让投资者望而却步.
德国原计划标售50亿欧元长期债券,但投标金额总计只有39.51亿欧元,迫使其留下约36%.通常德国都会留出20%在二级市场发售.
本月稍早发行10年期德国公债时,也未能获得全额认购.
此次发债的平均收益率是1.52%,9月5日的上次标售为1.42%.(完)
--编译 程琳;审校 田建华
0720GMT： * 欧元兑美元在没有诱因的情况下上涨，暗示是受资金流推动 * 似有大买家进场，令那些近期作空欧元的市场人士感到忧虑 * 如果欧元涨势纯粹是由资金流推动的，那不太可能持久 * 利率市场走势与欧元涨势相反 http://reut.rs/2kMnbgs * 利率市场走势坚定支持那些准备逢高卖出欧元兑美元的投资者 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
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