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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 18:10 BJT

〔欧元债市〕德国50亿欧元10年期公债标售未获全额认购(更新版)

(新增细节)

路透柏林9月26日电---德国央行数据显示,周三共标出31.91亿欧元10年期公债,投标金额没有达到标售目标,技术上投标不足,因创纪录低点的票面利率让投资者望而却步.

德国原计划标售50亿欧元长期债券,但投标金额总计只有39.51亿欧元,迫使其留下约36%.通常德国都会留出20%在二级市场发售.

本月稍早发行10年期德国公债时,也未能获得全额认购.

此次发债的平均收益率是1.52%,9月5日的上次标售为1.42%.(完)

--编译 程琳;审校 田建华

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