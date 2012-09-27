更正:〔路透基点〕中国二十二冶集团获得5.5亿元人民币三年期贷款--RLPC

(更正:因译文有误,第三段应为"贷款利率位于中国央行基准利率上浮的水平",非"贷款利率为中国央行基准利率的100%")

路透香港9月26日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,中国二十二冶集团有限公司从五家银行获得5.5亿元人民币(8,700万美元)的三年期定期贷款.

摩根士丹利担任牵头行和簿记行.包括中外资银行的四家其他银行也参贷.

一位消息人士称,贷款利率位于中国央行基准利率上浮的水平.

资金将用于营运资本用途.

借款人于2009年曾获得4.85亿元人民币三年期贷款,今年4月到期.该交易亦由摩根士丹利担任牵头行和簿记行.东亚银行担任主办行,大新银行和南洋商业银行为一般参贷行.(完)