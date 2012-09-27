更正:〔路透基点〕中国二十二冶集团获得5.5亿元人民币三年期贷款--RLPC

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
(更正:因译文有误,第三段应为"贷款利率位于中国央行基准利率上浮的水平",非"贷款利率为中国央行基准利率的100%")
路透香港9月26日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,中国二十二冶集团有限公司从五家银行获得5.5亿元人民币(8,700万美元)的三年期定期贷款.
摩根士丹利担任牵头行和簿记行.包括中外资银行的四家其他银行也参贷.
一位消息人士称,贷款利率位于中国央行基准利率上浮的水平.
资金将用于营运资本用途.
借款人于2009年曾获得4.85亿元人民币三年期贷款,今年4月到期.该交易亦由摩根士丹利担任牵头行和簿记行.东亚银行担任主办行,大新银行和南洋商业银行为一般参贷行.(完)
--编译 石冠兰; 审校 高琦
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)