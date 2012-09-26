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亚洲 | 2012年 9月 26日 星期三 18:46 BJT

〔东南亚股市〕多数收低,大城银行重挫拖累泰国股市至一周低位

路透曼谷9月26日电---东南亚股市周三多数收低,跟随地区市场走势,因市场忧虑欧洲债务问题,泰国股市触及一周低位,此前通用电气(奇异,GE)(GE.N)通过大宗交易出售泰国大城银行(BAY.BK)股份.

大城银行暴跌7.5%,创下一年内最大单日跌幅,拖累泰国股市.SETI跌1%至1,274.50点,为9月18日以来最低收位.

印尼煤矿商Bumi Resources(BUMI.JK)收低2.9%,压低印尼股市.JKSE,该股指收低1.1%至两周收盘低位4,180.16点.

1031GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3046.68 -20.45 -0.67 +15.13 2646.35

马来西亚 .KLSE 1619.30 0.72 +0.04 +5.79 1530.73

泰国 .SETI 1274.50 -12.91 -1.00 +24.30 1025.32

印尼 .JKSE 4180.16 -46.72 -1.11 +9.37 3821.99

菲律宾 .PSI 5292.63 -32.54 -0.61 +21.06 4371.96

越南 .VNI 395.12 3.35 +0.86 +12.39 351.55

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(完)

--编译 石冠兰;审校 于春红

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