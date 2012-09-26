〔东南亚股市〕多数收低,大城银行重挫拖累泰国股市至一周低位

全球矿业：印尼自由港所运营Grasberg铜矿已完全停业--工会领导
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
路透曼谷9月26日电---东南亚股市周三多数收低,跟随地区市场走势,因市场忧虑欧洲债务问题,泰国股市触及一周低位,此前通用电气(奇异,GE)(GE.N)通过大宗交易出售泰国大城银行(BAY.BK)股份.
大城银行暴跌7.5%,创下一年内最大单日跌幅,拖累泰国股市.SETI跌1%至1,274.50点,为9月18日以来最低收位.
印尼煤矿商Bumi Resources(BUMI.JK)收低2.9%,压低印尼股市.JKSE,该股指收低1.1%至两周收盘低位4,180.16点.
1031GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3046.68 -20.45 -0.67 +15.13 2646.35
马来西亚 .KLSE 1619.30 0.72 +0.04 +5.79 1530.73
泰国 .SETI 1274.50 -12.91 -1.00 +24.30 1025.32
印尼 .JKSE 4180.16 -46.72 -1.11 +9.37 3821.99
菲律宾 .PSI 5292.63 -32.54 -0.61 +21.06 4371.96
越南 .VNI 395.12 3.35 +0.86 +12.39 351.55
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(完)
--编译 石冠兰;审校 于春红
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6