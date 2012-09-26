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亚洲 | 2012年 9月 26日 星期三 18:52 BJT

〔亚洲橡胶〕9月26日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月26日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

*10月 250.5 11 249.2 7

*11月 251.6 40 249.8 9

*12月 251.5 88 249.8 12

* 1月 252.1 209 251.0 27

* 2月 252.7 2319 251.8 520

* 3月 253.4 3984 252.3 721

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王翔琼; 审校 王洋

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