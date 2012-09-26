〔美国数据〕9月21日止当周抵押贷款申请上升,因利率触及新低

路透纽约9月26日电---周三公布的行业报告显示,上周美国住房抵押贷款申请上升,因美联储推出最新刺激措施后,利率降至纪录低位.

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,9月21日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数上升2.8%至875.1.该指数涵盖了再融资与购房需求.

经季节调整后的再融资申请指数增长3.3%至4,291.4.房屋销售领先指标--购房抵押贷款申请指数上升0.7%至187.0.

再融资占整体抵押贷款活动的比例升至81.2%,为8月初以来最高水准.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.63%,下降9个基点,创下有调查纪录以来的最低.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)