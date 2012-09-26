〔美国数据〕9月21日止当周抵押贷款申请上升,因利率触及新低

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透纽约9月26日电---周三公布的行业报告显示,上周美国住房抵押贷款申请上升,因美联储推出最新刺激措施后,利率降至纪录低位.
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,9月21日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数上升2.8%至875.1.该指数涵盖了再融资与购房需求.
经季节调整后的再融资申请指数增长3.3%至4,291.4.房屋销售领先指标--购房抵押贷款申请指数上升0.7%至187.0.
再融资占整体抵押贷款活动的比例升至81.2%,为8月初以来最高水准.
该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.63%,下降9个基点,创下有调查纪录以来的最低.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
--编译 于春红;审校 王洋
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。