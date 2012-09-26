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中国汇市 | 2012年 9月 26日 星期三 19:46 BJT

(重发)〔中国外汇〕6月末对外金融资产4.95万亿美元,季度环比增幅回落--外管局

(重发以修饰标题)

路透北京9月26日电---中国国家外汇局日前公布最新中国国际投资头寸表,截至6月末,中国对外金融资产49,462亿美元,较3月末增加542亿美元;对外金融负债31,974亿美元,增加966亿美元,但增幅均较去年同期回落.

外管局网站统计数据显示,截至6月末,中国对外金融净资产17,488亿美元,较3月末减少423亿美元.

纵向比较,随着国际金融环境动荡持续,今年二季度中国对外金融资产和金融负债的环比增幅较去年同期都有所回落,分别为1.11%和3.11%,去年同期则分别为5.02%和6.88%.

外管局称,在对外金融资产中,对外直接投资3,923亿美元,证券投资2,593亿美元,其他投资9,798亿美元,储备资产33,148亿美元,分别占对外金融资产的8%、5%、20%和67%.

在对外金融负债中,外国来华直接投资19,032亿美元,证券投资3,011亿美元,其他投资9,932亿美元,分别占对外金融负债的60%、9%和31%.

国际投资头寸表是反映特定时点上,一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表,它与反映交易流量的国际收支平衡表一起,构成该国家或地区完整的国际账户体系.(完)

欲浏览更多详情,请点选国家外管局网站:(www.safe.gov.cn)

--发稿 张胜男; 审校 林高丽

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