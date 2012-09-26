(重发)〔中国外汇〕6月末对外金融资产4.95万亿美元,季度环比增幅回落--外管局

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8584元附近
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
(重发以修饰标题)
路透北京9月26日电---中国国家外汇局日前公布最新中国国际投资头寸表,截至6月末,中国对外金融资产49,462亿美元,较3月末增加542亿美元;对外金融负债31,974亿美元,增加966亿美元,但增幅均较去年同期回落.
外管局网站统计数据显示,截至6月末,中国对外金融净资产17,488亿美元,较3月末减少423亿美元.
纵向比较,随着国际金融环境动荡持续,今年二季度中国对外金融资产和金融负债的环比增幅较去年同期都有所回落,分别为1.11%和3.11%,去年同期则分别为5.02%和6.88%.
外管局称,在对外金融资产中,对外直接投资3,923亿美元,证券投资2,593亿美元,其他投资9,798亿美元,储备资产33,148亿美元,分别占对外金融资产的8%、5%、20%和67%.
在对外金融负债中,外国来华直接投资19,032亿美元,证券投资3,011亿美元,其他投资9,932亿美元,分别占对外金融负债的60%、9%和31%.
国际投资头寸表是反映特定时点上,一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表,它与反映交易流量的国际收支平衡表一起,构成该国家或地区完整的国际账户体系.(完)
欲浏览更多详情,请点选国家外管局网站:(www.safe.gov.cn)
--发稿 张胜男; 审校 林高丽
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
* 人民币震荡微收升，无视隔夜美指强势 * 供求关系因素明显提振今日中间价 * 市场方向不明机构情绪谨慎 * 人民币与美指共同强势推升人民币汇率指数 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月15日 - 人民币兑美元即期周三震荡微收升，中间价则升 逾170点，机构结汇盘抵消美元上涨影响。交易员指出，今早客盘继续偏结汇，而几家机构 自营盘亦在关键点位超卖美元，推升市场价；午后欧元走弱推升美元指数，人民币亦回吐部 分涨幅。 他们并指出，监管层强化结售汇真实性审查实际减少了部分购汇需求，使得结汇持续偏 多，后续可以观察在美元偏弱时是否会释放部分购汇需求，确保汇价基本稳定在6.85-6.90 元区间；至于本周以来人民币强势与美指强势并存，是否有政策指引意图，还需观察。 “市场一度是比较迷茫的，看美指大家的预期都是买（美元），但是有一波砸盘，就不 太敢做了。有大行坚定地站在某个位置一直出，也有外资行纯粹空美元的力量，不知是不是 境内外套利，”一中资行交易员称。 亦有外资行交易员表示，客盘结汇多了不少
路透上海2月15日 - 人民币兑美元即期周三早盘探底回升，中间价则升值逾170点，无视隔夜美指强势。交易员指出，昨日市场供求因素明显提振今日中间价表现，今早客盘继续偏结汇，并顺势推升市场价，本周以来人民币强势与美指强势并存，是否有政策指引意图，还需观察。