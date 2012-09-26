(重发)〔中国外汇〕6月末对外金融资产4.95万亿美元,季度环比增幅回落--外管局

更新版 1-中国汇市：人民币震荡微收升，机构结汇盘抵消美元上涨影响

* 人民币震荡微收升，无视隔夜美指强势 * 供求关系因素明显提振今日中间价 * 市场方向不明机构情绪谨慎 * 人民币与美指共同强势推升人民币汇率指数 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月15日 - 人民币兑美元即期周三震荡微收升，中间价则升 逾170点，机构结汇盘抵消美元上涨影响。交易员指出，今早客盘继续偏结汇，而几家机构 自营盘亦在关键点位超卖美元，推升市场价；午后欧元走弱推升美元指数，人民币亦回吐部 分涨幅。 他们并指出，监管层强化结售汇真实性审查实际减少了部分购汇需求，使得结汇持续偏 多，后续可以观察在美元偏弱时是否会释放部分购汇需求，确保汇价基本稳定在6.85-6.90 元区间；至于本周以来人民币强势与美指强势并存，是否有政策指引意图，还需观察。 “市场一度是比较迷茫的，看美指大家的预期都是买（美元），但是有一波砸盘，就不 太敢做了。有大行坚定地站在某个位置一直出，也有外资行纯粹空美元的力量，不知是不是 境内外套利，”一中资行交易员称。 亦有外资行交易员表示，客盘结汇多了不少