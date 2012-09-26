〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差升至两周高位

全球矿业：印尼自由港所运营Grasberg铜矿已完全停业--工会领导
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
路透新加坡9月26日电---亚洲石脑油价格周三跌至每吨949.50美元,但裂解价差上升4.08%至两周高位每吨127.58美元,因供给吃紧,盖过了亚洲最大买家取消一项标购的影响.
台塑石化取消了一项对11月上半月石脑油的标购.此前其姊妹公司南亚塑胶的一乙二醇(Monoethylene Glycol)装置发生火灾.
台塑石化将把其年产293万吨的裂解厂的产能利用率下调约20%至80%.
但市场未有反应,因贸易商更加担心欧洲已暂停对亚洲的石脑油供给.下月预计有35万吨石脑油流入亚洲.
但本月约有80万吨西方石脑油达到亚洲.
"欧洲裂解价差强劲,要让西方向亚洲供给新货,亚洲的价格需要跟上欧洲,"一位在新加坡的交易员说.
马来西亚的Titan在市场上求购11月船期的石脑油,但结果未知.
亚洲汽油裂解价差下跌近1.39%至两日高点每桶10.91美元.(完)
--编译 王洋;审校 于春红
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6