〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差升至两周高位

路透新加坡9月26日电---亚洲石脑油价格周三跌至每吨949.50美元,但裂解价差上升4.08%至两周高位每吨127.58美元,因供给吃紧,盖过了亚洲最大买家取消一项标购的影响.

台塑石化取消了一项对11月上半月石脑油的标购.此前其姊妹公司南亚塑胶的一乙二醇(Monoethylene Glycol)装置发生火灾.

台塑石化将把其年产293万吨的裂解厂的产能利用率下调约20%至80%.

但市场未有反应,因贸易商更加担心欧洲已暂停对亚洲的石脑油供给.下月预计有35万吨石脑油流入亚洲.

但本月约有80万吨西方石脑油达到亚洲.

"欧洲裂解价差强劲,要让西方向亚洲供给新货,亚洲的价格需要跟上欧洲,"一位在新加坡的交易员说.

马来西亚的Titan在市场上求购11月船期的石脑油,但结果未知.

亚洲汽油裂解价差下跌近1.39%至两日高点每桶10.91美元.(完)