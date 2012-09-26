〔国际油市〕亚洲航煤裂解价差处在20美元上方,受中国需求激励

路透新加坡9月26日电---亚洲航煤裂解价差周三仍处在每桶20美元上方,业内消息人士称中国迎来下周假期之前需求稳定.

路透数据显示,航煤裂解价差微跌0.08美元,但仍处在20美元关口上方的20.78美元,较上年同期高15%.

下周黄金周期间航空业料将回温,届时人们将返乡或休假.

虽然基本面可能不会改变太多,但假期因素短期而言料会支撑市场.

交易商称,台湾台塑石化向一中国买家卖出10月27-31日装运的一批船货,每桶较新加坡报价升水约0.6美元,略低于早前卖给中国石油的价格0.65美元.

预计高硫柴油依然会受到支撑,即便在新加坡装运的船货升水下降.印尼Petral可能寻求400-500万桶10月交付的船货.

一名了解印尼市场的交易商称,这个月的买需仍然高企.

一驻越南的业内消息人士称,越南料将很快公布第四季定期柴油需求,但由于经济成长放缓,数量可能比上年同期要低.(完)