〔国际油市〕亚洲航煤裂解价差处在20美元上方,受中国需求激励

全球矿业：印尼自由港所运营Grasberg铜矿已完全停业--工会领导
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
路透新加坡9月26日电---亚洲航煤裂解价差周三仍处在每桶20美元上方,业内消息人士称中国迎来下周假期之前需求稳定.
路透数据显示,航煤裂解价差微跌0.08美元,但仍处在20美元关口上方的20.78美元,较上年同期高15%.
下周黄金周期间航空业料将回温,届时人们将返乡或休假.
虽然基本面可能不会改变太多,但假期因素短期而言料会支撑市场.
交易商称,台湾台塑石化向一中国买家卖出10月27-31日装运的一批船货,每桶较新加坡报价升水约0.6美元,略低于早前卖给中国石油的价格0.65美元.
预计高硫柴油依然会受到支撑,即便在新加坡装运的船货升水下降.印尼Petral可能寻求400-500万桶10月交付的船货.
一名了解印尼市场的交易商称,这个月的买需仍然高企.
一驻越南的业内消息人士称,越南料将很快公布第四季定期柴油需求,但由于经济成长放缓,数量可能比上年同期要低.(完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6