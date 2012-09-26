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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 20:08 BJT

〔德国数据〕9月CPI初值较上月持平,较上年同期升2.0%

路透柏林9月26日电---周三公布的CPI初值数据显示,德国9月通胀年率降至2%,接近欧洲央行为物价稳定设下的目标.

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