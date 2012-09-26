〔国际油市〕亚洲燃料油市场因需求疲弱而走势不振,大量套利船货流入

路透新加坡9月26日电---亚洲燃料油市场升水周三维持疲弱,因中国买家需求迟滞且料将进一步萎缩,与此同时逾1,000万桶套利燃料油将在10月从西方抵达亚洲.

大量船货流入本已很难激发买兴的市场可能将令价差承压,过去一周价差已下滑.

新加坡180-cst燃料油在亚洲交易时段下跌0.10美元,至0.90美元,跌至五个月最低位.

"市场看上去较为疲弱,没有看到中国买家的太多买兴,......"新加坡一交易商称,"我不确定这种格局是否将改变,但我怀疑是否将延续至第四季."

路透数据显示,10/11月燃料油即期跨月价差降至近两周低位,报逆价差每吨2.88美元.(完)