〔国际油市〕亚洲燃料油市场因需求疲弱而走势不振,大量套利船货流入

全球矿业：印尼自由港所运营Grasberg铜矿已完全停业--工会领导
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
路透新加坡9月26日电---亚洲燃料油市场升水周三维持疲弱,因中国买家需求迟滞且料将进一步萎缩,与此同时逾1,000万桶套利燃料油将在10月从西方抵达亚洲.
大量船货流入本已很难激发买兴的市场可能将令价差承压,过去一周价差已下滑.
新加坡180-cst燃料油在亚洲交易时段下跌0.10美元,至0.90美元,跌至五个月最低位.
"市场看上去较为疲弱,没有看到中国买家的太多买兴,......"新加坡一交易商称,"我不确定这种格局是否将改变,但我怀疑是否将延续至第四季."
路透数据显示,10/11月燃料油即期跨月价差降至近两周低位,报逆价差每吨2.88美元.(完)
--编译 于春红;审校 王洋
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6