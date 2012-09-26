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市场报道 | 2012年 9月 26日 星期三 21:49 BJT

〔美国股市〕开盘几乎持平,欧洲相关忧虑构成拖累

路透纽约9月26日电---美国股市周三开盘几乎持平,投资者把欧元区相关忧虑与近期提振股价的央行行动加以权衡.

道琼工业指数.DJI上涨22.08点,或0.16%,报13,479.63点.标准普尔500指数.SPX下降0.62点,或0.04%,报1,440.97点,Nasdaq综合股价指数.IXIC跌3.33点,或0.11%,报3,114.40点.(完)

--编译 王翔琼;审校

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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