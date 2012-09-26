〔美国股市〕开盘几乎持平,欧洲相关忧虑构成拖累

欧股业绩：雀巢去年获利逊于预期，今年基本营收将以增长2-4%为目标
路透瑞士沃韦2月16日 - 食品集团雀巢称其今年基本营收将以增长2-4%为目标。该公司去年净利下滑且基本营收增幅逊于预期，因受到新兴市场放缓以及通缩环境的打击。
路透纽约9月26日电---美国股市周三开盘几乎持平,投资者把欧元区相关忧虑与近期提振股价的央行行动加以权衡.
道琼工业指数.DJI上涨22.08点,或0.16%,报13,479.63点.标准普尔500指数.SPX下降0.62点,或0.04%,报1,440.97点,Nasdaq综合股价指数.IXIC跌3.33点,或0.11%,报3,114.40点.(完)
--编译 王翔琼;审校
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透瑞士沃韦2月16日 - 食品集团雀巢称其今年基本营收将以增长2-4%为目标。该公司去年净利下滑且基本营收增幅逊于预期，因受到新兴市场放缓以及通缩环境的打击。
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6