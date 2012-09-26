〔美国热股〕邦诺推出更轻更薄的高分辨率平板电脑,股价上涨近2%

路透9月26日电---邦诺(Barnes & Noble)(BKS.N)周三对亚马逊和苹果发起挑战,推出了更轻、更薄的高分辨率平板电脑.该电脑可允许多用户使用,每个用户可设置自己的主页,邦诺希望藉此在快速发展的平板电脑市场中占得更大的份额.