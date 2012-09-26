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市场报道 | 2012年 9月 26日 星期三 22:23 BJT

〔美国热股〕德州仪器将无线领域投资重点扩大至工业客户,股价下跌

路透9月26日电---德州仪器(德仪)(Texas Instruments)(TXN.O)表示,将把无线领域投资重点由智能手机等产品转向包括汽车生产商等工业客户在内的更广阔市场.德仪预计这些领域业务稳定,利润更高.

该公司股价周三早盘跌2.55%,报27.12美元.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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