〔英国债市〕收于三周高点附近,西班牙不愿求助及新增长担忧提振买盘

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透伦敦9月26日电---英国公债周三收于三周高位附近,西班牙不愿寻求纾困,以及围绕全球增长的新担忧推动对公债的避险买需.
"在全球避险情绪的推动下,主要国家公债急剧上涨,"法国巴黎银行策略师Shahid Ladha表示.
12月英债期货FLGZ2结算价上涨142个跳动点,至120.83,为9月5日以来的最高收位,尽管表现逊于德国公债期货FGBLZ2.
10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR跌13个基点至1.69%,与可比德债利差持稳在24个基点.
英国债务管理局(DMO)负责人在专访中告诉路透,欧洲央行购买二线国家公债的计划,或将削弱英债的避险吸引力.
"我所说的恐慌性买盘可能会减弱,"DMO负责人Robert Stheeman表示."不过,我认为这还没有真正发生."
周四英国将公布第二季国内生产总值(GDP)终值,预计将确认较上季下滑0.5%,不过部分分析师预计将会上修.
10年期西班牙政府公债收益率ES10YT=RR周三升至6%上方,因其国内事态发展打击了该国或很快寻求纾困,并获得欧洲央行对其债务支持的预期.(完)
--编译 李春喜;审校 李军
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路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。