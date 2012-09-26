〔欧洲汇市〕英镑兑欧元走强,因西班牙忧虑和德国数据重压欧元

* 疲弱的德国景气调查数据和西班牙忧虑打压欧元

* 欧元可能进一步走低,目标见0.7887英镑

* 英镑可能因欧盟向英国支付农业补贴而受到提振

* 英镑兑美元走软

路透伦敦9月26日电---欧元兑欧元周三升至逾两周来最高,受助于西班牙是否会成为最新一个求助的欧元区国家的不确定性,以及德国景气调查数据不及预期.

1507 GMT,欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.3%,报0.7969英镑,高于0.7955英镑的低位,该水平低于100日移动均线切入位0.7964英镑和9月7日以来最低位.

英镑兑美元GBP=走软,因对欧元区的忧虑限制投资者风险胃纳,打压股市和诸如英镑等高风险货币走势.

"目前主导市场人气的因素是西班牙何时请求援助,在此之前,这一因素重压欧元和英镑,但欧元所承受的压力更重,"法国农业信贷银行的汇市策略师Adam Myers表示.

交易商称,欧元可能进一步走软,目标位见9月初触及的低位0.7887英镑.一项据报行权价在0.8000英镑的期权稍后到期,可能影响市场走势,并使欧元接近该水平.

低于预期的德国Ifo企业景气指数使欧元承压.该数据引发市场忧虑欧元区最大经济体的经济表现也很困难.另外,交易商称,一欧洲国家央行抛售欧元.

英镑兑美元回落0.2%,至1.6194美元,从上周五触及的13个月高位1.6310美元回落.

欧盟将于周五向英国支付一年一度的农业补贴,以及据报与股息支付相关的资金流可能提振英镑走势.市场传言,欧盟此次可能将向英国支付高达30亿欧元的补贴.

ING分析师预计,英镑本周可能走强,受助于欧盟将支付农业补贴,而美元将保持疲弱,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)本月初推出了大规模货币宽松举措.(完)