〔美国债市〕公债价格攀升,因欧元区忧虑重现

路透纽约9月26日电---美国公债价格周三上扬,因对欧洲的忧虑重现,促使投资者买入避险公债.投资者担心西班牙不愿要求全面救助可能使欧债危机持续的时间延长.

较长期公债收益率触及逾两周来最低,跌幅超过本月稍早美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布新一轮量化宽松举措(QE3)以来录得的升幅.

对欧洲情势的担忧,扶助今日进行的美国五年期公债标售获强劲需求,且提升对周四标售的290亿美元七年期公债的预期.这是本周990亿美元公债标售的最后一拨.

"这是自8月初以来欧元区债市出现的第一个小裂缝,"FTN Financial的利率策略师Jim Vogel表示.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=RR周三升至6%,该水准被分析师视为不可长期为继.自5月中以来,西班牙10年期借贷成本多数时间处于6%之上.

由于西班牙借贷成本再度攀升,加之该国一主要地区威胁将独立,西班牙首相拉霍伊暗示,他准备要求救助.他周三告诉华尔街日报,如果西班牙借贷成本在过长时间内保持在过高水平,他将要求救助.

Vogel称,之前该地区承受的压力促使欧元区官员发表令人宽慰的讲话,以缓解市场的不安,昨天晚上发表的类似讲话可能扶助市场重获信心,如果成真,将打压对避险公债的需求.

这表示,"根据收益率曲线趋陡的情况,市场对七年期公债的需求基础总是十分良好,且美联储倾向于购买市场上剩余的公债,"他还表示.

在其卖短买长操作中,美联储一直在购买七年期公债.

今日进行的五年期公债US5YT=RR标售的得标利率为0.647%,略低于标售前交易中的收益率水平.

交易商消化了周四进行的七年期公债US7YTWI=TWEB标售的得标利率将在1.045%左右的预期,略高于二级市场上交易的同年期债券1.026%的收益率.

费城联储总裁普洛瑟称,他认为第三轮量化宽松(QE3)对提振经济或压低失业率作用不大,这也增加了对新一轮刺激计划有效性的疑虑,损及包括股市在内的风险资产,扶助债市走势.

"市场对各国央行提供的流动性感到欣慰,但对刺激举措对实际经济成长产生的影响存疑,"Janus Capital Group固定收益率部门的联系首席投资长Gibson Smith表示.

美国政府公布的数据显示,8月新屋销售意外回落,冲淡了对楼市复苏正积聚动能的乐观情绪.

美国指标10年期公债US10YT=RR尾盘上扬15/32,收益率报1.62%,低于周二尾盘的1.67%.

美国30年期公债US30YT=RR价格攀升1-1/32,收益率报2.80%,低于周二尾盘的2.85%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (+) 0.262

五年期公债US5YT=RR 100-2/32 (+ 5/32) 0.614

10年期公债US10YT=RR 100-2/32 (+15/32) 1.620

30年期公债US30YT=RR 99-4/32 (+1-5/32) 2.793 (完)

--编译 母红;审校 李军

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