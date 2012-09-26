版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 05:23 BJT

〔美国股市〕ADR下挫,受欧洲担忧拖累

路透纽约9月26日电---欧洲和日本企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三下挫,因西班牙和希腊的反撙节示威演变成暴力冲突,而且许多在东京上市的股票除权.

雅典和马德里街头发生暴力冲突,突显出欧元区如要在两国推进改革,需要解决的问题.

欧元区股市表现为两个月来最差,银行股遭受重创,因交易商进行获利了结.美国上市交易的西班牙国际银行(SAN.N)跌4.1%,报7.52美元.德意志银行(DB.N)跌4.5%,报39.58美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌1%,欧洲ADR指数.BKEUR收低1.17%.

纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA上涨0.06%,亚洲ADR指数.BKAS跌1.02%.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐