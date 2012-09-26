〔美国股市〕ADR下挫,受欧洲担忧拖累

路透纽约9月26日电---欧洲和日本企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三下挫,因西班牙和希腊的反撙节示威演变成暴力冲突,而且许多在东京上市的股票除权.
雅典和马德里街头发生暴力冲突,突显出欧元区如要在两国推进改革,需要解决的问题.
欧元区股市表现为两个月来最差,银行股遭受重创,因交易商进行获利了结.美国上市交易的西班牙国际银行(SAN.N)跌4.1%,报7.52美元.德意志银行(DB.N)跌4.5%,报39.58美元.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌1%,欧洲ADR指数.BKEUR收低1.17%.
纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA上涨0.06%,亚洲ADR指数.BKAS跌1.02%.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
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