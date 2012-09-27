〔金砖国家〕9月26日股汇市收盘纵览

路透9月27日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月26日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低1.15%,报990.37点.

中国股市:沪综指收挫1.2%,创44个月收盘新低.分析师指出,经济前景依旧低迷,盘中观望气氛较浓,而创业板限售股解禁在即,中小市值个股跌幅明显,成为大盘新一波做空力量,沪综指尾盘一度失守2,000点整数关口. 沪综指.SSEC收报2,004.172点,跌25.121点,或1.24%,此前收盘低点为2009年1月23日的1,990.65点;盘中最低至1,999.484点.今日沪市A股成交金额为383亿元人民币,再创逾三周低位,上日为384亿元.[.SSCN]

香港股市:下滑,季末前消费类股成为最新受获利了结打压的板块,此外海外市场低迷且对欧元区的担忧挥之不去,令投资者不敢追高本月的涨势.恒生指数.HSI跌0.8%至20,527.7点,零售类股受创最重.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三收盘连续第二日收高,十一长假前银行调整美元部位以降低风险,带动汇价窄幅波动后收高.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,550.00点,较上日升15点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4570元.[CNY/CN]

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印度股市:下跌,近期涨势继续陷入停滞,因为投资者对Bharti Airtel等近来表现优异的个股获利了结,而且在月度衍生品合约到期前的一天谨慎情绪占据主导.指标BSE指数.BSESN下跌0.33%,或62.24点,报18,632.17点,从上周五所及14个月高位处回落.[.BO][ID:nL4E8KQ5R2]

印度汇市:印度卢比下滑,因有来自国有石油炼厂的美元买需支撑;交易员等待印度政府今年下半财年的举债计划出炉,这是反映政府财政纪律恪守情况的关键指标.印度卢比/美元INR=D2跌至53.51/52,日内交投于53.425-53.63,周二收盘价为53.36/37.[INR/][ID:nL4E8KQ5V2]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,456.990点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低3.59%至783.24点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.32%至31.3700;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.4%,报40.2666.

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巴西股市:拉美股市连续第二日下滑,西班牙的抗议活动和希腊的罢工令市场再度担忧,欧元区债务危机可能损及全球经济.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP微跌0.04%.[ID:nL1E8KQMO1]

巴西汇市:拉美货币小跌,西班牙对撙节措施的反对声浪日益升温,加重了市场对欧元区债务危机的紧张情绪,但美国近来祭出的刺激举措限制跌幅.巴西雷亚尔/美元BRL=BRBY接近持平,连续第七日波动率非常低.近来央行一波有力的干预行动,令投资者不愿对雷亚尔的走向进行大笔押注.[ID:nL1E8KQNCH]

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南非股市:南非约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI录得逾五个月最大单日跌幅,重挫1.9%,因为正在进行的罢工促使投资者打压矿业股.Top-40绩优股指数收报31,163.60点,录得4月初以来的最大单日百分比跌幅.综合指数.JALSH下滑1.7%,报35,415.07点.[.J][ID:nL5E8KQAZU]

南非汇市:南非兰特/美元持稳,因为市场预计南非将被纳入花旗世界政府债券指数(WGBI),而且当地没有数据出炉.1607GMT时,兰特/美元报8.2350,较周二收盘价没有变动.[ZAR/][ID:nL5E8KQC92](完)