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货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 06:31 BJT

《美国重要政经日程》--9月27日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 商业部公布8月建筑许可修正值

1230 - 商务部公布第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值、第二季企业获利修正值和8月耐久材(耐用品)订单

1230 - 劳工部公布一周初请失业金

1400 - 农业部公布一周出口销售报告

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周抵押贷款利率

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布8月成屋待完成销售

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储量

1500 - 财政部宣布每周例行标售三个月及六个月期国库券

-- - 美国铁路协会(Association of American Railroads)公布一周主要铁路运输流量

1700 - 财政部标售七年期公债

2000 - 农业部公布全球一周棉花价格

2000后- 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布一周资产负债表

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 郑茵

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