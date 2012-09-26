全球外汇市场9月27日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
9月26日(三)
2350 - 日本9月16-22日资本流动数据
9月27日(四)
0030 - 日本财务省公布8月能源和大宗商品清关进口详细数据
0100 - 新西兰9月NBNZ企业经济信心指数和企业自身信心指数
0600 - 德国8月进口物价
0755 - 德国9月经季节调整的失业人口数据
0800 - 欧元区8月M3货供额
0800 - 意大利9月企业信心指数
0830 - 英国第二季经常账
0830 - 英国第二季国内生产总值(GDP)终值
0900 - 欧元区9月企业景气指数和消费者信心指数
1100 - 挪威央行总裁奥尔森发表演说
-- - 美国8月建筑许可年率修正值
1230 - 美国第二季实质GDP环比年率终值
1230 - 美国8月耐久财(耐用品)订单
1230 - 美国第二季企业获利修正值
1230 - 美国9月22日当周的一周初请失业金人数
1230 - 美国8月芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数
1400 - 美国8月成屋待完成销售指数
1500 - 美国9月堪萨斯城联储制造业综合指数
2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布一周资产负债表
2245 - 新西兰8月建筑许可
2313 - 日本9月制造业采购经理人指数(PMI)
2330 - 日本8月所有家庭支出
2330 - 日本8月失业率和求职求才比
2330 - 日本8月全国消费者物价指数(CPI)和核心CPI
2330 - 日本9月东京地区CPI和核心CPI
2350 - 日本8月工业生产初值
2350 - 日本8月零售销售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]