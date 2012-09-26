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货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 07:33 BJT

《独家新闻》日本央行准备好再度放松政策--审议委员佐藤健裕

* 若风险加剧,日本央行将毫不犹豫地再度采取放松举措

* 审议委员佐藤健裕称日本面临陷入经济衰退的风险

* 买入更多风险资产和外国债券是一个选项

* 日本央行和政府应联手应对日圆升值

路透东京9月26日电---日本央行审议委员佐藤健裕表示,该央行已准备好再度扩大货币刺激规模,即便本月已采取这种行动;且必要时可以考虑新的举措,并警告全球不确定性恐将拖累本国经济陷入衰退.

佐藤健裕在接受路透独家专访时也指出,日本实现1%通胀目标的时间或许不会像央行原来预期的那么早.此乃央行决策官员对日本经济复苏迄今发出的最强烈警告.

"若央行感到风险已相当严重,且即便央行本月采取宽松举措,经济也恐将逊于我们的预估,那么央行将毫不犹豫地采取额外的货币宽松措施."他在周三说.

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