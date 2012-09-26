《美债周四展望》公债价格攀升,因欧元区忧虑重现

《汇市简讯》欧洲盘初：美元下跌，因美债收益率脱离高位
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
路透纽约9月26日电---美国公债价格周三上扬,因对欧洲的忧虑重现,促使投资者买入避险公债.投资者担心西班牙不愿要求全面救助可能使欧债危机持续的时间延长.
较长期公债收益率触及逾两周来最低,跌幅超过本月稍早美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布新一轮量化宽松举措(QE3)以来录得的升幅.
对欧洲情势的担忧,扶助今日进行的美国五年期公债标售获得强劲需求,且提升对周四标售的290亿美元七年期公债的预期.这是本周990亿美元公债标售的最后一拨.
"这是自8月初以来欧元区债市出现的第一个小裂缝,"FTN Financial的利率策略师Jim Vogel表示.
10年期西班牙公债收益率ES10YT=RR周三升至6%,该水准被分析师视为无法长期为继.自5月中以来,西班牙10年期借贷成本多数时间处于6%之上.
由于西班牙借贷成本再度攀升,加之该国一主要地区威胁将独立,西班牙首相拉霍伊暗示,他准备要求救助.他周三告诉华尔街日报,如果西班牙借贷成本在过长时间内保持在过高水平,他将要求救助.
前述分析师Vogel称,之前欧元区承受的压力促使欧元区官员发表令人宽慰的讲话,以缓解市场的不安,昨天晚上发表的类似讲话可能扶助市场重获信心,如果这种情况成真,将打压对避险公债的需求.
即便如此,但"根据收益率曲线趋陡的情况,市场对七年期公债的需求基础总是十分良好,且美联储倾向于购买市场中剩余的公债."Vogel补充称.
在其卖短买长操作中,美联储一直在购买七年期公债.
今日进行的五年期公债US5YT=RR标售的得标利率为0.647%,略低于标售前交易中的收益率水平.
交易商消化了对周四七年期公债US7YTWI=TWEB标售的得标利率约为1.045%的预期,略高于二级市场中同档债券1.026%的收益率.
费城联储总裁普洛瑟称,他认为QE3对提振经济或压低失业率作用不大,这也增加了对新一轮刺激计划有效性的疑虑,损及包括股市在内的风险资产,扶助债市走势.
"市场对各国央行提供的流动性感到欣慰,但对刺激举措对实际经济成长产生的影响存疑,"Janus Capital Group固定收益部门的联席首席投资长Gibson Smith表示.
美国政府公布的数据显示,8月新屋销售意外回落,冲淡了对楼市复苏正积聚动能的乐观情绪.
美国指标10年期公债US10YT=RR价格尾盘上扬15/32,收益率(殖利率)报1.62%,低于周二尾盘的1.67%.
美国30年期公债US30YT=RR价格攀升1-1/32,收益率报2.80%,低于周二尾盘的2.85%.(完)
--编译 母红/白云;审校 李军
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
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台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6
路透新加坡2月16日 - 台币周四攀升至20个月新高，韩元亦触及三个月高位，之前发布的数据显示美国经济表现稳健，对亚洲经济体来说是个好兆头。 周三美元指数触及一个月新高后有所回落，也给新兴亚币带来支撑。 台币兑美元 一度涨至30.66，为2015年5月底以来最强水平；随后转跌，最新为较上日收盘跌0.2%。 韩元兑美元 最高攀升至1,133，为11月9日以来最强水准。韩元随后回吐部分涨幅，最新涨0.1%至1,140.70。 韩国企划财政部长官柳一镐周四称汇市波动剧烈 。该言论加剧了外界对韩国央行可能进行干预以遏制韩元升值的担忧，引发韩元回撤。 人民币 和泰铢 兑美元小幅上扬。 尽管美联储主席叶伦本周的国会证词以及美国乐观经济数据使得美联储3月升息的可能性加大，但亚币仍表现出韧性。 分析师表示，美国经济稳健增长的迹象有利于亚洲经济体，对亚洲货币构成支撑因素。 周三数据显示，美