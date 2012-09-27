《汇市简讯》美元/韩元涨幅在月末前料受到压制

2320GMT * 店头市场美元/韩元开盘报在1119.7附近,隔夜市场无本金交割远期外汇(NDF)交投于1121.2-1123.5 * 本周亚洲市场仍聚焦月末/季末/半年度末这一因素 * 韩国央行10月制造业景气判断指数再度下降,从9月的73下滑至70.(完) --编译 兰秀娟;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=