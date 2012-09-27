〔美国数据〕8月新屋销售下滑,但房屋售价升至逾五年高点(更新版)

(新增细节)

* 8月新屋销售下滑0.3%,但仍接近两年高点

* 新屋价格中值创下纪录升幅11.2%

* 新屋价格中值触及逾五年高位

路透华盛顿9月26日电---美国8月新屋销售守在两年高位附近,新屋价格则升至逾五年高点,进一步表明楼市复苏范围正在扩大.

美国商务部周三公布,8月新屋销售经季节调整后下滑0.3%,年率降至37.3万户;不过出现下滑是因为7月新屋销售年率被上修至37.4万户,为2010年4月以来最高.

8月新屋销售较上年同期大增27.7%.

同时,8月新屋售价中值创纪录地大涨11.2%至25.69万美元,这是2007年3月以来的最高价格水平;与上年同期相比跳涨17%,也是2004年12月以来的最大升幅.

该报告与其他数据共同表明,房屋市场正在复苏.美国楼市在2006年崩溃,随后引发了2007-2009年的经济衰退.

近期发布的数据显示,8月成屋销售大增,9月房屋建筑商信心跳升至六年高点,7月20个主要大都会区的房价也连续第六个月上升.

然而,房屋市场的复苏仍缺乏足够力道,难以取代低迷的制造业成为美国经济复苏的主要动力.

"越来越多的迹象表明,楼市复苏现已走上更加可持续的道路,不过其在短期内对于整体经济活动顶多也就是保持相对温和的影响."多伦多道明证券资深分析师Millan Mulraine表示.

美国金融市场仍担忧西班牙不愿开口求援可能将延长欧债危机,因此对新屋销售数据几无反应.不过住房相关类股指数.HGX下跌,因房屋销售速度不如预期强劲.(完)