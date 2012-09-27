修正:****美国与加拿大经济指标预测--9月27日-10月4日****

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月17日
--外传大陆零售业龙头高鑫将携手中国最大电商阿里巴巴，润泰集团总裁尹衍梁明确表示，〞高鑫旗下的中国大润发姑娘要出嫁，追求者有三家。〞他指出，洽谈的不只阿里巴巴，还包括马化腾的腾讯、张近东的苏宁，中国电商三大巨头都正向中国大润发求婚，〞只是婚期何时、嫁妆多少？现在还不知道。〞
(修正10月4日"耐久财(耐用品)订单"的措辞)
路透9月27日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月24日当周-------------------------------
9月27日(四)
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +1.7% +1.7%
GDP隐性平减指数 +1.6% +1.6%
最终销售 +2.0% +2.0%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.7%
核心PCE物价指数 +1.8% +1.8%
1230 美国耐久财(耐用品)订单 8月 -5.0% +4.1%
扣除运输的耐久财订单 +0.3% -0.6%
扣除国防的耐久财订单 -1.2% +5.6%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% -4.0%
1230 美国企业获利 第二季修正值 +1.1% +1.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月22日当周 37.8 38.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.775
续请失业金人数(万人) 9月15日当周 329 327.2
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 8月 -- 95.6
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 8月 持平 +2.4%
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 9月 -- 正8
-- 美国建筑许可年率(万户) 8月修正值 -- 80.3
9月28日(五)
1230 美国个人所得 8月 +0.2% +0.3%
个人支出 +0.5% +0.4%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +1.3%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.6%
实质个人支出 -- +0.4%
1230 加拿大GDP(较前月) 7月 +0.1% +0.2%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 53.0 53.0
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 9月终值 79.0 79.2
现况指数 88.0 88.3
预期指数 73.0 73.4
1430 美国ECRI一周领先指标 9月21日当周 -- 125.4
-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 8月 -- +0.9%
----------------------------------10月1日当周-------------------------------
10月1日(一)
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.5%
(较上年同期) -- +0.3%
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 51.5 51.5
1330 加拿大RBC制造业PMI 9月 -- 53.04
1400 美国建筑支出 8月 +0.5% -0.9%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 49.8 49.6
ISM投入物价指数 55.0 54.0
10月2日(二)
0400 美国汽车销售年率(万辆) 9月 1,450 1,452
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月29日当周 -- +0.6%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月29日当周 -- +2.0%
1345 美国ISM-纽约企业活动指数 9月 -- 560.5
10月3日(三)
1100 美国抵押贷款指数 9月28日当周 -- 875.1
再融资指数 -- 4,291.4
1215 美国ADP民间就业人数(万人) 9月 增加13.5 增加20.1
1400 美国ISM非制造业指数 9月 53.5 53.7
企业活动指数 55.7 55.6
10月4日(四)
0400 美国ICSC同店销售(较上年同期) 9月 -- +2.6%
1130 美国Challenger企业计划裁员人数 9月 -- 32,239
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月29日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 9月22日当周 -- --
1400 美国工厂订单 8月 -1.9% +2.8%
耐久财(耐用品)订单 8月修正值 -- --
扣除国防的耐久财订单 -- --
扣除运输的耐久财订单 -- --
扣除飞机的非国防资本财订单 -- --
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 65.2
经季节调整PMI -- 62.5
1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月12-13日会议记录
(完)
--整理 许娜;审校 白云
--外传大陆零售业龙头高鑫将携手中国最大电商阿里巴巴，润泰集团总裁尹衍梁明确表示，〞高鑫旗下的中国大润发姑娘要出嫁，追求者有三家。〞他指出，洽谈的不只阿里巴巴，还包括马化腾的腾讯、张近东的苏宁，中国电商三大巨头都正向中国大润发求婚，〞只是婚期何时、嫁妆多少？现在还不知道。〞
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