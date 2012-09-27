希拉里称美国将放宽对缅甸进口禁令

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路透纽约9月26日电（记者 Andrew Quinn）---美国国务卿希拉里周三对缅甸总统吴登盛表示，美国将采取措施放宽对缅甸商品的进口禁令。这对摆脱数年政经孤立的缅甸而言可谓一大福音。

希拉里在纽约出席联合国大会会议的间隙对吴登盛说：“为了对（缅甸）继续推进改革表示认可，并对缅甸政府和反对派的请求作出回应，美国正在采取下一步措施促进两国商业关系的正常化。”

“我们将启动放宽对缅甸商品出口到美国限制的程序，希望此举能向贵国人民提供更多向我方市场销售商品的机会，”希拉里说。

希拉里上述言论标志美国与缅甸恢复友好关系又向前迈进一步，这将为两国带来经济和战略利益。

吴登盛表示：“我们目前已建立了大使级外交关系，缅甸人民对美国放宽经济制裁感到非常高兴。”吴登盛与希拉里是在纽约一家酒店举行会面的。

“我们对美国的做法深表感谢，”他说道。（完）