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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 08:07 BJT

〔中国新债〕神华集团已委任主承销商安排150亿元中期票据发行--IFR

路透9月27日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国神华集团已委任中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)和中信银行(601998.SS)(0998.HK)为主承销商,安排150亿元人民币（23.8亿美元）中期票据的发行。

神华刚在9月初发行总额100亿元人民币5年期固息中期票据，发行票面利率4.54%。中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)为簿记管理人和主承销商，中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)任联席主承。中诚信给予债项和发行人同为AAA级信用评级。(完)

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--整理 张喜良; 审校 黄凯

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