〔中国新债〕神华集团已委任主承销商安排150亿元中期票据发行--IFR

新加坡数据：1月非石油类出口同比成长8.6%，对中国出口激增
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
路透9月27日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国神华集团已委任中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)和中信银行(601998.SS)(0998.HK)为主承销商,安排150亿元人民币（23.8亿美元）中期票据的发行。
神华刚在9月初发行总额100亿元人民币5年期固息中期票据，发行票面利率4.54%。中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)为簿记管理人和主承销商，中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)任联席主承。中诚信给予债项和发行人同为AAA级信用评级。(完)
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--整理 张喜良; 审校 黄凯
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