〔中国个股〕宝钢股份称其罗泾厂暂停生产,以避免经营亏损进一步扩大

新加坡数据：1月非石油类出口同比成长8.6%，对中国出口激增
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
路透上海9月27日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周四公告称,目前已将下属罗泾厂转为经济运行模式,暂停生产,以避免其经营亏损进一步扩大.
公告指出,综合考虑上海宝山地区产业结构调整和下游厚板市场需求低迷的外部因素,以及罗泾区域由于自身工艺技术特点在上海区域成本竞争力较弱,导致现阶段经营现金流亏损较大,公司决定罗泾区域暂停生产.
宝钢股份周三收报4.54元.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
路透伦敦2月16日 - 欧洲钢铁游说团体Eurofer周四称，欧盟从伊朗进口的钢铁量在2013-2016年间增长了近八倍，成为欧洲钢铁厂商的又一威胁。
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。