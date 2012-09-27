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货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 08:14 BJT

〔中国个股〕宝钢股份称其罗泾厂暂停生产,以避免经营亏损进一步扩大

路透上海9月27日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周四公告称,目前已将下属罗泾厂转为经济运行模式,暂停生产,以避免其经营亏损进一步扩大.

公告指出,综合考虑上海宝山地区产业结构调整和下游厚板市场需求低迷的外部因素,以及罗泾区域由于自身工艺技术特点在上海区域成本竞争力较弱,导致现阶段经营现金流亏损较大,公司决定罗泾区域暂停生产.

宝钢股份周三收报4.54元.(完)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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