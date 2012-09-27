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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 08:13 BJT

《汇市简讯》美元/坡元可能在1.2300-1.2350区间内交投

2346GMT

* 美元/坡元可能在1.2300-1.2350区间内交投,隔夜波动区间在1.2313-1.2340之间

* 该货币延续涨势,此前受空头回补和欧元区不确定性推动

* 并购活动(Thai Bev/F&N)相关的买盘、月底融资和获利了结限制了隔夜涨势

* 股市下跌、新加坡金管局放松政策预期和月末的公司买盘将提供支撑

* 关注将于0130GMT公布的中国8月工业企业利润数据,留意该利润自2月份以来已萎缩.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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