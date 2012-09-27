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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 08:13 BJT

〔日本股市〕开低,因欧元区疑虑再现

路透东京9月27日电---日本股市日经指数周四低开,西班牙反对撙节措施的抗议活动给平稳解决欧债危机构成威胁,并推动西班牙借款成本回升至不可持续的水准.

日经指数.N225下跌0.3%至8,882.99点,周三曾因多家公司进行除息而大幅下挫.东证股价指数.TOPX下跌0.3%至740.63点.(完)

--编译 侯向明;审校 白云

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