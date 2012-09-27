〔中国房地产〕"金九银十"地价料总体平稳,将继续均衡供地稳地价--国土部

路透北京9月27日电---中国国土资源部称,土地市场波动不大,在"金九银十"传统销售旺季预计仍总体平稳.下一步将继续均衡供地,稳定地价.

新华社周三晚间报导援引国土资源部并称,未来将督促供地计划落实程度不高的地区积极稳妥增加土地供应;及时跟进在建房地产用地开发建设情况,对拖延开发的及时处理.

此外,还将要求各地建立出让前预研判制度,选用更加灵活的差别化竞价方式.

8月以来,土地市场成交逐渐活跃,多个地方政府均推出大量的土地出让计划.龙头房企频频出手拿地,溢价率也一路走高.其中在9月20日,北京市卖地收入一日进账38亿元人民币,亦庄两块宅地溢价率高达38.6%.而上周北京市国土资源局紧急叫停10宗出让地块,更引发坊间关于因"十八大"期间"维稳"而取消出让的揣测.

国土部对105个城市的地价监测结果显示,今年一二季度住宅地价环比增长率分别为-0.04%和0.13%,同比增幅分别为3.7%和1.77%,有53个城市环比为负增长或零增长.

据路透测算显示,中国8月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.4%,为连续第六个月同比下跌,跌幅接近上月的1.5%;环比则上涨0.1%,为6月止跌后第三个月小幅上升.(完)