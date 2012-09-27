〔中国证券〕证监会正研究逐步取消并购重组行政许可事项--官员

新加坡数据：1月非石油类出口同比成长8.6%，对中国出口激增
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
路透北京9月27日电---为促进并购重组,中国证监会上市公司监管部主任欧阳泽华表示,正在研究逐步取消并购重组行政许可事项,目前超过三分之二的并购重组交易无需审核,仅履行上市公司信息披露程序即可.
中国证券报周四报导并引述国资委产权局局长邓志雄表示,目前央企上市公司面临的突出问题是,部分央企控股上市公司层级低、规模小、分布散、实力弱的局面尚未根本改观,破净增多、融资难、收购兼并活跃程度降低,部分央企控股上市公司面临退市压力.
"下一步,国资委将鼓励央企缩短产业链条、提高上市公司层级."邓志雄称,鼓励有条件的央企和上市公司通过二级市场增持和回购股票,加大并购重组、孵化注资、有序退市力度,鼓励央企控股上市公司强化分红回报意识.
近几年,中国上市公司并购重组市场日益活跃,交易规模快速扩张.2006-2011年,共143家上市公司实施行业整合类的重大资产重组,累计交易金额7,570亿元人民币.截至2011年末,国务院国资委监管的117家央企集团中,已有43家基本实现主营业务整体上市,其中近半数采取了上市公司吸收合并、收购母公司资产等并购方式.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
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