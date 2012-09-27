版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 08:21 BJT

〔韩国股市〕盘初微跌,投资者关注欧元区动向

路透首尔9月27日电---韩国股市周四盘初微跌,投资者担忧西班牙和希腊新撙节举措引发社会动荡,而且不愿在下周假期到来前建仓.

权重股三星电子(005930.KS)盘初持平.

0001GMT,综合股价指数.KS11下跌0.5%,至1,971.01点.(完)

--编译 许娜;审校 张涛

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐