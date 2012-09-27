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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 08:32 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月27日-10月4日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月27日(四)

孟买--印度央行总裁苏巴拉奥会见新加坡副总理尚达曼.

雅加达--经济合作暨发展组织(OECD)启动印尼经济调查.

布拉格--捷克央行召开货币政策会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行召开货币政策理事会会议,并公布月报最终版本.

9月28日(五)

北京--印度央行副总裁Anand Sinha在国际清算银行(BIS)地区政策论坛发表演讲.

波哥大--哥伦比亚央行利率会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

10月1日(一)

暂无重要经济事件.

10月2日(二)

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议.

坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明.

10月3日(三)

香港--亚洲开发银行发布最新2012年亚洲发展展望报告.

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(最后一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至10月4日).

10月4日(四)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(最后一日).

斯洛文尼亚卢布尔雅那--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随后发表利率声明和举行记者会.

巴黎--第12届非洲国际经济论坛.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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