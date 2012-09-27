《新兴市场重要经济事件预告》--9月27日-10月4日

新加坡数据：1月非石油类出口同比成长8.6%，对中国出口激增
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
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9月27日(四)
孟买--印度央行总裁苏巴拉奥会见新加坡副总理尚达曼.
雅加达--经济合作暨发展组织(OECD)启动印尼经济调查.
布拉格--捷克央行召开货币政策会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行召开货币政策理事会会议,并公布月报最终版本.
9月28日(五)
北京--印度央行副总裁Anand Sinha在国际清算银行(BIS)地区政策论坛发表演讲.
波哥大--哥伦比亚央行利率会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
10月1日(一)
暂无重要经济事件.
10月2日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议.
坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明.
10月3日(三)
香港--亚洲开发银行发布最新2012年亚洲发展展望报告.
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至10月4日).
10月4日(四)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(最后一日).
斯洛文尼亚卢布尔雅那--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随后发表利率声明和举行记者会.
巴黎--第12届非洲国际经济论坛.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 白云
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路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。