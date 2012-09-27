《全球主要国家债券发行预告》--9月27日-10月4日

新加坡数据：1月非石油类出口同比成长8.6%，对中国出口激增
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
路透9月27日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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9/27 0120 日本 三个月期贴现国库券
9/27 0130 日本 两年期公债
9/27 1700 美国 七年期公债
9/27 意大利 5-10亿欧元 2017年6月15日到期的CCTeu债券
9/27 意大利 20-30亿欧元 票息4.75%,2017年6月1日到期的BTP债券
9/27 意大利 20-30亿欧元 票息5.5%,2022年11月1日到期的BTP债券
9/28 英国 国库券
10/1 1530 美国 13周期和26周期国库券
10/2 1530 美国 四周期国库券
10/2 英国 传统公债
10/2 0130 日本 流动性供给标售
10/3 0120 日本 三个月期贴现国库券
10/4 法国 长期政府债券(OAT)
10/4 西班牙 公债
10/4 0120 日本 六个月期贴现国库券
10/4 0130 日本 10年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 肖群英;审校 白云
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