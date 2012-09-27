《中国报摘》--其他报纸重要消息9月27日

**上海证券报**

--知情人士透露,上证所近期修改了约定购回式证券交易的相关规则,并下发征求意见稿,其中新规放宽投资者准入门槛,上市公司持股5%以上的股东和董监事,高级管理人员纳入到参与范围之列.

--中润资源(000506.SZ)宣布收购澳大利亚上市金矿企业的预案,子公司中润国际及控股股东中润集团之子公司中润香港联手认购诺贝矿业(NMG.AX)增发股份.增发完成后,中润国际和中润香港位列诺贝第二和第一大股东.

**21世纪经济报 道**

--已获证监会受理的券商IPO已达五家,包括国信证券,东方证券等.知情人士透露,这些券商均无望在今年完成上市,国信证券最有可能在明年第二季.

--三峡集团计划搭建统一的风电开发管理平台,同时尽早谋划启动风电融资平台建设,争取2013年风电业整体上市.

**人民日报**

--中共中央办公厅印发了关于进一步加强党管人才工作的意见,确立人才优先发展战略布局,坚持人才资源优先开发、人才结构优先调整、人才投资优先保证、人才制度优先创新.

--国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见近日公布,包括完善最低生活保障对象认定条件.要科学制定最低生活保障标准,健全救助标准与物价上涨挂钩的联动机制;规范最低生活保障审核审批程序等.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/沈燕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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