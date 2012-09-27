〔表格〕9月22日止当周外资在日本股市连续第三周买超

新加坡数据：1月非石油类出口同比成长8.6%，对中国出口激增
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
路透东京9月27日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资连续第三周买超日本股票.
外资在9月22日当周买超日本股票590亿日圆,之前一周为买超598亿日圆.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
9月16-22日 +59.0 -651.1 +485.8
9月9-15日 +59.8r +521.7 -673.1
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
9月16-22日 -66.8 -61.7 -18.8
9月9-15日 -289.4 +64.3r +10.4 (完)
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--编译 肖群英; 审校 孙茉莉
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