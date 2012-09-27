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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 08:45 BJT

〔中国保险〕首批险资投资管理人名单出炉,博时基金等九家机构在列

路透北京9月27日电---中国首批保险资金投资管理人名单出炉,保监会周三稍晚公告称,包括博时基金、诺安基金等七家基金公司,及海通证券(600837.SS)(6837.HK)和中金公司两家券商获准可以受托管理保险资金.

据公告显示,大成基金、华安基金、海富通基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金亦榜上有名.

保监会此前发布《保险资金委托投资管理暂行办法》,允许保险资金委托保险资产管理公司以外的证券公司和基金管理公司进行投资管理.

中国证券报周四报导引述券商人士表示,保险资金获准以专户或定向资管形式委托给基金管理公司、证券公司管理,有利于更好地利用基金管理公司、证券公司提供的个性化投资服务,券商、基金也将获得一笔可观的托管收益.(完)

更多详情,请点选保监会网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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