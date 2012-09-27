〔中国保险〕首批险资投资管理人名单出炉,博时基金等九家机构在列

新加坡数据：1月非石油类出口同比成长8.6%，对中国出口激增
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
路透北京9月27日电---中国首批保险资金投资管理人名单出炉,保监会周三稍晚公告称,包括博时基金、诺安基金等七家基金公司,及海通证券(600837.SS)(6837.HK)和中金公司两家券商获准可以受托管理保险资金.
据公告显示,大成基金、华安基金、海富通基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金亦榜上有名.
保监会此前发布《保险资金委托投资管理暂行办法》,允许保险资金委托保险资产管理公司以外的证券公司和基金管理公司进行投资管理.
中国证券报周四报导引述券商人士表示,保险资金获准以专户或定向资管形式委托给基金管理公司、证券公司管理,有利于更好地利用基金管理公司、证券公司提供的个性化投资服务,券商、基金也将获得一笔可观的托管收益.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
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路透伦敦2月16日 - 欧洲钢铁游说团体Eurofer周四称，欧盟从伊朗进口的钢铁量在2013-2016年间增长了近八倍，成为欧洲钢铁厂商的又一威胁。
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。